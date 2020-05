La "fase 2" degli scafisti (Di giovedì 7 maggio 2020) Mauro Indelicato Sofia Dinolfo Circa mille gli arrivi dei migranti giunti sulle coste italiane da marzo ad oggi. Dopo un rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria, il picco ad aprile. Maggio, vista la situazione presente tra la Libia e la Tunisia, promette dati allarmanti In Italia è oramai boom di sbarchi da parte dei migranti. Circa mille i nuovi arrivati nell’ultimo mese per una cifra destinata a salire nei prossimi giorni. Una situazione allarmante che non lascia presagire nulla di positivo nemmeno in un difficile momento quale quello della pandemia da coronavirus. Se nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria coincidente con i primi giorni di marzo, i flussi degli arrivi avevano subito una battuta d’arresto, non è stato così nei periodi a seguire. Per la precisione, fino alla prima decade di marzo non era stato ... Leggi su ilgiornale Fase 2 : le fonti di Palazzo Chigi e la mozione degli affetti stabili

Ultime Notizie dalla rete : fase degli Fase 2 Roma, i nuovi orari de negozi. Dietrofront sulla spesa: «La domenica fino alle 15» Il Messaggero Fase 2, Muzio (FI): “Possibili le visite degli agenti immobiliari coi clienti alle case non abitate”

Regione. “Prendo positivamente atto del chiarimento del Governo in merito alla possibilità, per gli agenti immobiliari, di effettuare visite con i clienti alle case in vendita, purché queste siano dis ...

Fase 2 e stagione estiva, nella scuola di Ovindoli arrivano dieci postazioni fruibili per lo smart working

A darne notizia il sindaco e consigliere regionale della Lega, Simone Angelosante, che spiega come “dopo una stagione invernale dal tiepore primaverile che non ha di certo favorito il turismo dello ...

