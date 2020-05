VincenzoDeLuca : In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Econom… - fabiochiusi : (Nota di colore giornalistico: il comunicato dell'INDISPENSABILE braccialetto anti-COVID è lo stesso, ma riferito o… - VincenzoDeLuca : ?? La Fase 2 in Campania è già cominciata. Il Piano Socio Economico della Regione vale circa un miliardo:...?? - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Fase 2 in Campania, De Luca incontra i ristoratori e gli organizzatori di eventi: «Piano per riaperture definitive» ht… - mattinodinapoli : Fase 2 in Campania, De Luca incontra i ristoratori e gli organizzatori di eventi: «Piano per riaperture definitive» -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Campania Fase 2 in Campania. Il governatore De Luca incontra rappresentanti e associazioni del mondo della ristorazione ondanews Fase 2: Gimbe, Sardegna maglia nera per numero di tamponi

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAG - Sardegna fanalino di coda per numero di tamponi effettuati negli ultimi 14 giorni, insieme a Calabria, Campania, Sicilia, Puglia. L'Isola è nella fascia più bassa a livello ...

Coronavirus, Cartabellotta: “Evitare che Regioni facciano pochi tamponi per rischio lockdown. Soglia minima è di 250 per 100mila abitanti”

“I tamponi sono fondamentali nella Fase 2 ma bisogna che venga definita una soglia minima a livello regionale. Bisogna evitare comportamenti opportunistici delle Regioni, finalizzati a ridurre la diag ...

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAG - Sardegna fanalino di coda per numero di tamponi effettuati negli ultimi 14 giorni, insieme a Calabria, Campania, Sicilia, Puglia. L'Isola è nella fascia più bassa a livello ...“I tamponi sono fondamentali nella Fase 2 ma bisogna che venga definita una soglia minima a livello regionale. Bisogna evitare comportamenti opportunistici delle Regioni, finalizzati a ridurre la diag ...