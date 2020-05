Coronavirus, Federfarma: “Accordo per 10 mln di mascherine a settimana” (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos Salute) – “Ieri il commissario straordinario” per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, “alla presenza di Federfarma, ha convocato i rappresentanti della distribuzione intermedia per favorire la conclusione di un accordo commerciale con un qualificato fornitore nazionale, che renderà disponibili 5 milioni di mascherine chirurgiche per i prossimi 7 giorni e 10 milioni settimanali, a regime, dalla seconda metà di maggio”. Lo riferisce oggi la Federazione nazionale titolari di farmacia. In una nota Federfarma ritiene “necessario fare chiarezza in tema di mascherine chirurgiche, tanto più in queste ore in cui il Paese inizia a ripartire con la fase 2” dell’emergenza Covid-19 “e il loro uso è essenziale, insieme al distanziamento fisico e al lavaggio accurato delle ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - le mascherine a 0 - 5 euro sono merce rara. Federfarma : “Forse scorte finite e non le trovano al prezzo giusto”

