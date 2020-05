Conte al capolinea Adesso lo smaschera anche Zingaretti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il re è nudo. Perfino il segretario del Pd Nicolale difficoltà in cui versa il governo. Di fronte alle continue polemiche, non ultima quella sulle regolarizzazioni dei clandestini, ormai è scontro aperto. "Se questo governo non ce la fa, vedo difficile un'altra maggioranz