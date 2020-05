Come va nelle altre regioni del Nord

Am_Parente : REGOLARIZZAZIONE NEI CAMPI porterebbe 1,4ML nelle casse dello Stato Al fianco della Ministra Bellanova per questa… - AnnalisaChirico : Un decreto in extremis per far rientrare in carcere 376 mafiosi dopo averli scarcerati, e poi le decine di detenuti… - Ettore_Rosato : Invece di preoccuparsi di come mettere qualche rappresentate dello #Stato nelle #imprese private, dovremmo preoccup… - robymes : RT @ugidotnet: ?? #Aperitech @CodemotionIT 'Implementare Skill con Alexa' ?? Martedì 12/05 -18:30 con @enosrecanati: come implementare funz… - CiaoGrosso : RT @AnnalisaChirico: Un decreto in extremis per far rientrare in carcere 376 mafiosi dopo averli scarcerati, e poi le decine di detenuti&po… -

Ultime Notizie dalla rete : Come nelle Don Giuseppe, la corsa sotto il Rettilineo e una vita come nelle favole. Piovani: «Piacenza è il mio cuore». SportPiacenza Lavoro «ridotto», come funziona il Kurzarbeit tedesco: meno ore in ufficio, stesso stipendio

La tempesta del coronavirus spinge anche l’Italia, tra le economie più colpite dalla pandemia, a ripensare la settimana di lavoro di 40 ore. La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo sta studiando una rid ...

Ci sono anche le carceri

Cioè posti in cui il distanziamento fisico è difficile quando non impossibile, e che hanno davanti il grosso problema di come riaprire all'esterno Il 2 aprile scorso era stato registrato il primo dece ...

La tempesta del coronavirus spinge anche l’Italia, tra le economie più colpite dalla pandemia, a ripensare la settimana di lavoro di 40 ore. La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo sta studiando una rid ...Cioè posti in cui il distanziamento fisico è difficile quando non impossibile, e che hanno davanti il grosso problema di come riaprire all'esterno Il 2 aprile scorso era stato registrato il primo dece ...