Ballando con le Stelle 2020 torna in autunno: Milly Carlucci ritorna in pista, ecco come (Di giovedì 7 maggio 2020) Ci siamo. Novità in arrivo, come sta accadendo un pò per tutti i grandi programmi di punta sia della Rai che di Mediaset, anche per un format a dir poco di successo: ovvero Ballando con le Stelle 2020 che torna, e questa volta davvero. Il ritorno è fissato in autunno. come e quando di preciso rivedremo Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle? ecco tutte le indicazioni e anticipazioni al riguardo. Ballando con le Stelle 2020 torna in autunno: ecco in che modo Ballando con le Stelle quest’anno si rivedrà in autunno. Non succedeva addirittura dal 2014, la decima edizione vinta da Giusy Versace in coppia con Raimondo Todaro. “Noi torneremo, e spero proprio che noi torneremo, in autunno. E tornando in autunno prenderà vita questo cast che abbiamo già fatto“. Lo ha detto a chiare lettere Milly Carlucci nel corso di un ... Leggi su italiasera Ballando con le Stelle 2020 inizierà in autunno

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci anticipa : "Andrà in onda in autunno"

