Anche Tria prende a pesci in faccia Conte e Gualtieri; "Cosa andava fatto". Errore da principianti sulla Fase 2: rovinati (Di giovedì 7 maggio 2020) "Si doveva compensare immediatamente i ricavi persi dalle imprese". Giovanni Tria a Stasera Italia sottolinea il gravissimo Errore strategico del governo sulla Fase 2. "L'alternativa - sottolinea l'ex ministro dell'Economia in quota M5s, sostituito nel Conte Bis dal Pd Roberto Gualtieri - è la cassaintegrazione, ma ogni provvedimento, a partire dai 600 euro o gli affitti congelati, comporta norme, domande, un enorme apparato di burocrazia". E perdita di tempo, con il risultato che milioni di italiani sono rimasti senza stipendio. Invece, spiega Tria, occorreva versare subito denaro nelle casse degli imprenditori, "sotto la condizione che continuassero a pagare tutti". Vale a dire, "utilizzare l'impresa nella sua funzione di distribuzione dei redditi" ai dipendenti, per non chiudere un circuito dell'economia difficilmente riattivabile dopo due ... Leggi su liberoquotidiano Confindustria sottoscrive accordo con le banche per «Finanza subito»

Coronavirus - anche l’Austria riparte : tolte tutte le limitazioni - negozi presi d’assalto al confine con l’Italia [FOTO]

Sileoni (Fabi) : Industriali via da cda delle banche (Di giovedì 7 maggio 2020) "Si doveva compensare immediatamente i ricavi persi dalle imprese". Giovannia Stasera Italia sottolinea il gravissimostrategico del governo sulla Fase 2. "L'alternativa - sottolinea l'ex ministro dell'Economia in quota M5s, sostituito nelBis dal Pd Roberto- è la cassaintegrazione, ma ogni provvedimento, a partire dai 600 euro o gli affitti congelati, comporta norme, domande, un enorme apparato di burocrazia". E perdita di tempo, con il risultato che milioni di italiani sono rimasti senza stipendio. Invece, spiega, occorreva versare subito denaro nelle casse degli imprenditori, "sotto la condizione che continuassero a pagare tutti". Vale a dire, "utilizzare l'impresa nella sua funzione di distribuzione dei redditi" ai dipendenti, per non chiudere un circuito dell'economia difficilmente riattivabile dopo due ...

Noovyis : (Anche Tria prende a pesci in faccia Conte e Gualtieri; 'Cosa andava fatto'. Errore da principianti sulla Fase 2: r… - papel61 : RT @MrETP: @papel61 @AnarcoNingia Certo. Anche a lui, a Tria, a Tremonti. #irresponsabili - MrETP : @papel61 @AnarcoNingia Certo. Anche a lui, a Tria, a Tremonti. #irresponsabili - Fabrizi94873456 : A STASERA ITALIA TRIA STA DICENDO CHE SI DOVE A DARE SUBITO LIQUIDITÀ 60 GG FA E NON QUELLO CHE SRA FACENDO IL GOVE… - msrco98863965 : E Tria??? Secondo me porta anche una sfiga paurosa . Ora fa , a posteri , i suggerimenti . Sempre dopo chiaramente.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Tria Come compensare le perdite delle imprese? Proposta di Scandizzo e Tria Formiche.net Giovanni Tria a Stasera Italia, contro Conte e Gualtieri: "Cosa si doveva fare", l'errore da principianti sulla Fase 2

"Si doveva compensare immediatamente i ricavi persi dalle imprese". Giovanni Tria a Stasera Italia sottolinea il gravissimo errore strategico del governo sulla Fase 2. "L'alternativa - sottolinea l'ex ...

No agli espropri di stato

In un recente e ormai famoso articolo, “We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly” pubblicato sul Financial Times, l’ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi ha p ...

"Si doveva compensare immediatamente i ricavi persi dalle imprese". Giovanni Tria a Stasera Italia sottolinea il gravissimo errore strategico del governo sulla Fase 2. "L'alternativa - sottolinea l'ex ...In un recente e ormai famoso articolo, “We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly” pubblicato sul Financial Times, l’ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi ha p ...