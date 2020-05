Alba Parietti untrice? Scontro totale con Caterina Collovati (Di giovedì 7 maggio 2020) Alba Parietti-Caterina Collovati, Scontro totale sul coronavirus. Su Instagram la Collovati ha accusato la Parietti di aver sparso il contagio in occasione della partecipazione di entrambe alla puntata di Live non è la D'Urso andata in onda lo scorso 8 marzo su Canale 5. Solo il giorno dopo (9 marzo Leggi su iltempo Candida Morvillo difende Alba Parietti dalle accuse di Caterina Collovati : “Non è un’untrice”

Alba Parietti rivela : “Ho avuto il Coronavirus - forse potrò salvare vite”

Coronavirus - Alba Parietti risponde alla Collovati : “No alla caccia all’untore” (Di giovedì 7 maggio 2020)sul coronavirus. Su Instagram laha accusato ladi aver sparso il contagio in occasione della partecipazione di entrambe alla puntata di Live non è la D'Urso andata in onda lo scorso 8 marzo su Canale 5. Solo il giorno dopo (9 marzo

Corriere : Alba Parietti: «Ho avuto il virus e ho pianto. Ora potrò salvare vite umane» - Corriere : Alba Parietti contro Caterina Collovati: «Ho avuto il Covid, ma no alla caccia all’untore» - tempoweb : #coronavirus #AlbaParietti untrice? Scontro totale con Caterina Collovati - cristinasaporit : Alba Parietti contro Caterina Collovati: «Ho avuto il Covid, ma no alla caccia all’untore» - RAFFAEL07976412 : RT @RAFFAEL07976412: @tpi @stanzaselvaggia La tragedia che non ha avvisato le autorità competenti. È strano proprio Alba Parietti così p… -