The Last of Us: Part II tra leak e spoiler. Libertà creativa e odio - editoriale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Continuiamo a faticare ad accettare ciò che sta succedendo a Naughty Dog in questi giorni successivi ai leak e spoiler di cui è stato vittima The Last of Us: Part II. Una delle software house più capaci e amate del panorama videoludico si trasforma all'improvviso nel nemico pubblico numero uno, nel male che se non combatti allora "quanto vi paga Sony?" o "eccoli i paladini del politicamente corretto", o ancora "bravi che proteggete i poteri forti e siete a favore del crunch". Va bene tutto ma lasciateci precisare un paio di cose. Ovviamente senza spoiler.Come forse qualcuno tra voi avrà capito leggendo quello che abbiamo scritto su queste pagine e nei commenti nei giorni scorsi, noi Naughty Dog e The Last of Us: Part II non li combattiamo. Non li combattiamo semplicemente perché non capiamo di cosa dovremmo lamentarci e perché non ci schiereremo ... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II : "io SONO Joel". Troy Baker dalla parte di Naughty Dog

