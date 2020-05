Stragi di Mafia | Foa | Per Rai è dovere onorare memoria Falcone e Borsellino

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Alberto Giorgi Il presidente della Rai, in occasione dell’evento "Il coraggio di ogni giorno" per presentare il palinsesto televisivo indei due giudici uccisi da Cosa Nostra nelledi Capaci e via d’Amelio "Per la Rai; unladi Giovannie Paolo". Così il presidente della Rai Marcello Foa, in occasione della presentazione del palinsesto del servizio pubblico in per il ventottesimo anniversario delledi Capaci (23 maggio 1992) e Via D'Amelio (19 luglio 1992), ricorda i due giudici uccisi da Cosa Nostra. "Pensare che sono passati 28 anni dalla morte di; una cosa che colpisce,; impressionante. Quelle date sono impresse nella nostra. Ricordiamo a tutti lo straordinario spirito che pervase il Paese, ci fu una reazione molto forte. Una sfida per ...