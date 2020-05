Ristoratori milanesi chiedono aiuto per ripartire. Ma vengono multati (Video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Milano, 6 mag – Questa mattina alcuni Ristoratori milanesi hanno organizzato una pacifica manifestazione per chiedere aiuto al governo e magari la possibilità di riaprire in anticipo rispetto alla data prevista del 1 giugno, visto anche il consistente calo della curva dei contagi soprattutto in Lombardia. Nonostante la manifestazione avesse un carattere del tutto pacifico e tutti i partecipanti fossero dotati di mascherina e rispettassero la distanza di sicurezza, la polizia è intervenuta subito in forze con gli agenti della Digos che hanno identificato i presenti multandoli per il non rispetto delle disposizioni di sicurezza imposte dai Dpcm governativi. La scena viene ripresa in diretta dalle telecamere della trasmissione tv L’Aria che Tira suscitando lo sconcerto della conduttrice Myrta Merlino: “Chiamiamo la Questura e cerchiamo delucidazioni. Come ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - i ristoratori milanesi che donano pasti agli ospedali : «Facevamo fatica a non stare in cucina» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Milano, 6 mag – Questa mattina alcunihanno organizzato una pacifica manifestazione per chiedereal governo e magari la possibilità di riaprire in anticipo rispetto alla data prevista del 1 giugno, visto anche il consistente calo della curva dei contagi soprattutto in Lombardia. Nonostante la manifestazione avesse un carattere del tutto pacifico e tutti i partecipanti fossero dotati di mascherina e rispettassero la distanza di sicurezza, la polizia è intervenuta subito in forze con gli agenti della Digos che hanno identificato i presenti multandoli per il non rispetto delle disposizioni di sicurezza imposte dai Dpcm governativi. La scena viene ripresa in diretta dalle telecamere della trasmissione tv L’Aria che Tira suscitando lo sconcerto della conduttrice Myrta Merlino: “Chiamiamo la Questura e cerchiamo delucidazioni. Come ...

