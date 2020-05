Passeggia su GRA e si lancia contro auto in corsa | denunciato

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti, ieri mattina intorno alle 11, al Km 13 della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare. Infatti diverse chiamate, pervenute alla sala operativa, avevano segnalato una persona a piedi sulla corsia di emergenza. I poliziotti, rintracciato il soggetto, si sono subito attivati per indurlo ad uscire dall’strada in considerazione della pericolosità del tratto stradale, dovuta anche alle condizioni di traffico. L’uomo però, improvvisamente e senza alcun apparente motivo, si èto tra levetture in transito sulla carreggiata. Immediatamente, gli agenti della stradale di Settebagni lo hanno bloccato, malgrado questi, pur di perseverare nel suo gesto, ha iniziato a colpirli con calci e pugni, tentando ripetutamente di sottrarsi al loro intervento e spingendoli verso il centro della ...

