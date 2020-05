L' editoriale di Sconcerti | Perché calcio non dovrebbe ripartire? Ma i giocatori

Ultime Notizie dalla rete : editoriale Sconcerti

Labaro Viola

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti è favorevole alla ripresa del campionato ma a una condizione Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista ...Il giornalista Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, si è detto in disaccordo con le eventuali modalità di riapertura del calcio: "Si chiedei ai giocatori, alle squadre, al p ...