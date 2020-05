Il giovane Ispettore Morse: la quarta stagione stasera su Paramount Network (Di mercoledì 6 maggio 2020) L'attesissimo appuntamento con Il giovane Ispettore Morse torna stasera con la quarta stagione del prequel dello storico Ispettore Morse. Continua stasera su Paramount Network l'attesissimo appuntamento con Il giovane Ispettore Morse. Da oggi va in onda in prima tv assoluta la quarta stagione del prequel dello storico Ispettore Morse, tratto dai romanzi omonimi di Colin Dexter. La serie è uno dei contenuti light crime più amati dal pubblico di Paramount Network: spesso i protagonisti, sia detective di professione, sia persone comuni particolarmente scaltre e argute, si trovano a dover risolvere crimini intricati e scovare i colpevoli. Il canale, con l'hashtag italiano #iorestoacasa e il claim globale #AloneTogether promosso da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands, vuole continuare a tenere ... Leggi su movieplayer Il Giovane Ispettore Morse : nuovi casi per il detective nato dalla penna di Colin Dexter

Il giovane Ispettore Morse 4 su Paramount Network - dal 6 maggio torna la serie tratta dai romanzi di Colin Dexter

Il giovane Ispettore Morse - la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network (Di mercoledì 6 maggio 2020) L'attesissimo appuntamento con Iltornacon ladel prequel dello storico. Continuasul'attesissimo appuntamento con Il. Da oggi va in onda in prima tv assoluta ladel prequel dello storico, tratto dai romanzi omonimi di Colin Dexter. La serie è uno dei contenuti light crime più amati dal pubblico di: spesso i protagonisti, sia detective di professione, sia persone comuni particolarmente scaltre e argute, si trovano a dover risolvere crimini intricati e scovare i colpevoli. Il canale, con l'hashtag italiano #iorestoacasa e il claim globale #AloneTogether promosso da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands, vuole continuare a tenere ...

Stasera_in_TV : PARAMOUNT CHANNEL: (21:10) Il giovane ispettore Morse - Stagione 4 Episodio 1 - Partita (Telefilm) #StaseraInTV 06/05/2020 #PrimaSerata #ilg - MontiFrancy82 : Da mercoledì 6 maggio va in onda in prima tv assoluta su @ParamountItalia la quarta stagione de Il Giovane Ispetto… - zazoomnews : Il Giovane Ispettore Morse: nuovi casi per il detective nato dalla penna di Colin Dexter - #Giovane #Ispettore… - zazoomblog : Il Giovane Ispettore Morse: nuovi casi per il detective nato dalla penna di Colin Dexter - #Giovane #Ispettore… - tvblogit : Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network -