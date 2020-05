Il giovane Ispettore Morse 4 su Paramount Network, dal 6 maggio torna la serie tratta dai romanzi di Colin Dexter (Di mercoledì 6 maggio 2020) Al via Il giovane Ispettore Morse 4, la nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Colin Dexter. Stasera, mercoledì 6 maggio, andrà in onda il primo dei quattro episodi, in prima serata su Paramount Network, canale 27 del digitale terrestre. Ambientata negli Anni 60, la storia segue le indagini del commissario Constable Endeavour Morse, interpretato come sempre da Shaun Evans.Gli episodi di ogni stagione vengono sviluppati come dei film a sé stanti. Ambientata nel 1965, il poliziesco britannico ruota attorno alla carriera giovanile di Endeavour Morse dopo che ha abbandonato Oxford senza laurearsi ed essere entrato nella polizia. Le storie di ogni episodi si snodano presso il Commissariato cittadino di Oxford Cowley, nel quale l'agente Morse verrà preso di mira per il suo attivismo e le indagini scomode. Gli episodi che compongono la quarta stagione ... Leggi su optimagazine Il giovane Ispettore Morse - la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network

Il giovane ispettore Morse su Paramount Network i nuovi episodi dal 6 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Al via Il4, la nuova stagione delladai romanzi di Colin Dexter. Stasera, mercoledì 6, andrà in onda il primo dei quattro episodi, in prima serata su, canale 27 del digitale terrestre. Ambientata negli Anni 60, la storia segue le indagini del commissario Constable Endeavour, interpretato come sempre da Shaun Evans.Gli episodi di ogni stagione vengono sviluppati come dei film a sé stanti. Ambientata nel 1965, il poliziesco britannico ruota attorno alla carriera giovanile di Endeavourdopo che ha abbandonato Oxford senza laurearsi ed essere entrato nella polizia. Le storie di ogni episodi si snodano presso il Commissariato cittadino di Oxford Cowley, nel quale l'agenteverrà preso di mira per il suo attivismo e le indagini scomode. Gli episodi che compongono la quarta stagione ...

tvblogit : Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network - SerieTvserie : Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network - SMSNEWSOFFICIAL : Da mercoledì 6 maggio va in onda in prima tv assoluta su Paramount Network la quarta stagione de Il Giovane Ispetto… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Il Giovane Ispettore Morse: al via la quarta stagione su Paramount Channel - periodicodaily : Il Giovane Ispettore Morse: al via la quarta stagione su Paramount Channel -

Ultime Notizie dalla rete : giovane Ispettore Il giovane ispettore Morse su Paramount Network i nuovi episodi dal 6 maggio Dituttounpop La Turchia conferma : “Finale di Champions il 29 agosto ad Istanbul

La Turchia ha annunil ciato oggi la ripresa ufficiale del calcio. Il Presidente della Federcalcio turca, Nihat Ozdemir, dopo aver dato il via libera al campionato nazionale nel weekend compreso tra il ...

Il giovane ispettore Morse 4 Paramount Network

Paramount Network trasmette Il giovane ispettore Morse 4. L’appuntamento è in prima serata sul canale 27 del digitale terrestre. Da mercoledì 6 maggio va in onda in prima tv assoluta la quarta stagio ...

La Turchia ha annunil ciato oggi la ripresa ufficiale del calcio. Il Presidente della Federcalcio turca, Nihat Ozdemir, dopo aver dato il via libera al campionato nazionale nel weekend compreso tra il ...Paramount Network trasmette Il giovane ispettore Morse 4. L’appuntamento è in prima serata sul canale 27 del digitale terrestre. Da mercoledì 6 maggio va in onda in prima tv assoluta la quarta stagio ...