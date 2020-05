Giotto Fila colora le speranze dei bambini di Cervino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Al Comune di, guidato dal sindaco Gennaro Piscitelli, arrivano donazioni per i più piccoli dalla famosa azienda, il marchio italiano per eccellenza sinonimo di colori per ie ragazzi, che ha deciso di stare vicino aiin un momento così particolare. L’idea è partita dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Pasqualina Vigliotti, e la consigliera Gina Obetto con delega ai, che con perseveranza e determinazione promuovono iniziative, sensibilizzando aziende rinomate che non hanno esitato ad aiutare il piccolo comune di. “Considerato il prolungato periodo di chiusura delle scuole ihanno bisogno di essere “distratti” dalla noia e dall’assenza delle loro attività, le matite dili aiuteranno a ...