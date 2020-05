Fase 2, Ascierto: “Non è un rompete le righe, è alto il rischio di una seconda ondata” (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’oncologo e ricercatore del Pascale, Paolo Ascierto, mette in guardia su una Fase 2 che è stata presa troppo sottogamba e ribadisce che la svolta ci sarà solo con il vaccino. “Il Tocilizumab come tutti i farmaci che stanno in questo momento cercando di limitare la famosa tempesta citochinica sono importanti nel trattamento della complicanza del Covid-19. Il vaccino è ovviamente il presidio più importante, di sicuro non lo avremo prima di un anno, perché ci sono tutta una serie di step da fare“. Così l’oncologo e ricercatore, Paolo Ascierto, a News24 parlando del protocollo terapeutico messo a punto insieme alla sua equipe al Pascale di Napoli che sta avendo ottimi risultati anche all’estero. Ma ribadisce che il punto di svolta sarà nel vaccino: “Ci sono 30 aziende – come detto dall’OMS ... Leggi su 2anews La fase 2 di Ascierto : «Il virus non è sconfitto - ora avanti tutta con i test sierologici»

