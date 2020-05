Fase 2 | Airbnb annuncia licenziamenti per un quarto dei dipendenti

livio_twt : mia mamma che appena saputi i piani della fase 2 mi fa cercare airbnb a giro per l’italia??? - hospres : ATTENZIONE perchè il nuovo protocollo #Airbnb covid applicato da maggio cambia il mondo della Locazione Breve trasf… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Airbnb

Inews24

Si chiama bnbworkingspaces.it parte da Roma e nasce dall’intuizione di Roberta D’Onofrio, startupper del mondo extralberghiero con all’attivo già un portale di prenotazioni per case di lusso. L’idea è ...Senza dubbio ancora poco si sa su come saranno i prossimi mesi e come si adegueranno spiagge e strutture ricettive per accogliere i turisti in sicurezza. Solo negli ultimi due mesi, Federalberghi ha s ...