F1, Ross Brawn: “Gli uomini nel paddock effettueranno dei test ogni due giorni” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Circus della F1 si sta attrezzando per il ritorno in pista. Secondo le ultime indicazioni, il Mondiale 2020 dovrebbe prendere il via dall’Austria (5 luglio), dopo la falsa partenza a Melbourne (Australia) e la cancellazione della prova oceanica, visti i casi di positività di alcuni tecnici della McLaren. Ebbene il campionato riprenderà, stando alle intenzioni dei gestori, ma è chiaro che bisognerà pensare a cosa fare, tenuto conto di un contesto nel quale la pandemia è in corso e non vi è il vaccino. Come dichiarato dal direttore sportivo di Liberty Media Ross Brawn, le contromisure adottate saranno le seguenti: “Stiamo collaborando con la FIA che sta mettendo insieme un’ottima struttura per ciò di cui abbiamo bisogno. Tutti nel paddock effettueranno dei test e dovranno avere un’autorizzazione per poter ... Leggi su oasport F1 - Ross Brawn annuncia : “Budget cap a 145 milioni di dollari”. Accordo trovato tra i team

