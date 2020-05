È iniziata la stagione di fioritura della Jacaranda (Di mercoledì 6 maggio 2020) La fioritura degli alberi di Jacaranda blu (Jacaranda mimosifolia) che avviene tra aprile e maggio nell’emisfero boreale, sancisce ufficialmente l’inizio della primavera: questa specie, originaria di Argentina e Bolivia, è oggi presente a diverse latitudini laddove però le temperature non scendano mai sotto le zero termico. In Italia, alcuni degli esemplari più belli sono segnalati nelle città di Cagliari e Napoli. Il clima mite di questi giorni, come potete vedere nella nostra gallery, ha dato il via alle fioriture in Cina, dove avrà luogo il Blue Jacaranda Festival in alcune città del Sud del paese: un’occasione per celebrare lo spettacolo della natura e l’inizio di un nuovo ciclo di vita. È iniziata la stagione di fioritura della Jacaranda Wired. Leggi su wired (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ladegli alberi diblu (mimosifolia) che avviene tra aprile e maggio nell’emisfero boreale, sancisce ufficialmente l’inizioprimavera: questa specie, originaria di Argentina e Bolivia, è oggi presente a diverse latitudini laddove però le temperature non scendano mai sotto le zero termico. In Italia, alcuni degli esemplari più belli sono segnalati nelle città di Cagliari e Napoli. Il clima mite di questi giorni, come potete vedere nella nostra gallery, ha dato il via alle fioriture in Cina, dove avrà luogo il BlueFestival in alcune città del Sud del paese: un’occasione per celebrare lo spettacolonatura e l’inizio di un nuovo ciclo di vita. ÈladiWired.

Viali alberati di diverse città dell'emisfero boreale si colorano di un tenue viola: è la fioritura degli alberi di Jacarada, conseguenza delle temperature sempre più miti che anticipano l'estate

