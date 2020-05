Donna defeca in stazione: il video è diventato virale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il video a fine articolo. Non è successo in un Paese dove non sanno nemmeno cosa sia la civiltà, ma è accaduto proprio qui, in Italia. Una Donna ha defecato e urinato sulle scale mobili della metropolitana di Porta Venezia. Il video che troverete alla fine dell'articolo è stato pubblicato sui social diventando in pochissimo tempo virale, e creando grande indignazione tra tutti gli utenti. Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato, il luogo dell'accaduto è stata la stazione di Porta Venezia, sulla linea rossa, M1. Il video è stato pubblicato dalla pagina facebook dei tranvieri di Milano, con un commento schifato di uno degli operatori dell'Atm: “Ottimo direi. Una bella ‘pisciatina’ e una bella ‘cagata’ sulla scala mobile esterna, ci stava proprio bene. Ma che c… di schifo”. ... Leggi su howtodofor Donna defeca in video conferenza con i colleghi : video finisce sul web (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ila fine articolo. Non è successo in un Paese dove non sanno nemmeno cosa sia la civiltà, ma è accaduto proprio qui, in Italia. Unahato e urinato sulle scale mobili della metropolitana di Porta Venezia. Ilche troverete alla fine dell'articolo è stato pubblicato sui social diventando in pochissimo tempo, e creando grande indignazione tra tutti gli utenti. Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato, il luogo dell'accaduto è stata ladi Porta Venezia, sulla linea rossa, M1. Ilè stato pubblicato dalla pagina facebook dei tranvieri di Milano, con un commento schifato di uno degli operatori dell'Atm: “Ottimo direi. Una bella ‘pisciatina’ e una bella ‘cagata’ sulla scala mobile esterna, ci stava proprio bene. Ma che c… di schifo”. ...

Gisella84247703 : Milano, donna defeca sulle scale mobili della fermata della metro: il video finisce in rete - ATtACcatiAlBus : Milano: donna defeca sulle scale mobili in metro. Fosse successo #roma con la qualità degli impianti di #info… - Paolorm2012Roma : Milano, donna defeca sulle scale mobili della fermata della metro rossa: il video finisce in rete - Grigiopel : Donna vince alla lotteria e defeca sulla scrivania del capo: l'ennesimo colpo del The Valley Report - sfloriana : Donna defeca in stazione metro a Milano: il video diventa virale -

Ultime Notizie dalla rete : Donna defeca Milano, donna defeca sulle scale mobili della fermata della metro: il video finisce in rete MilanoToday Milano, donna urina e defeca sulle scale mobili della metro: poi si pulisce con la maglia e se ne va FOTO

ROMA – Una donna defeca sulle scale mobili della fermata Porta Venezia della metro M1 di Milano. Una telecamera di sorveglianza riprende la scena e il video finisce sulla pagina Facebook “Tranvieri di ...

Donna defeca sulle scale mobili della metro a Milano: le telecamere riprendono tutto

Nella stazione di Porta Venezia, sulla linea rossa M1 della metropolitana di Milano, è accaduto un episodio che sottolinea il degrado all’interno della stazione stessa. Una donna, infatti, ha espletat ...

ROMA – Una donna defeca sulle scale mobili della fermata Porta Venezia della metro M1 di Milano. Una telecamera di sorveglianza riprende la scena e il video finisce sulla pagina Facebook “Tranvieri di ...Nella stazione di Porta Venezia, sulla linea rossa M1 della metropolitana di Milano, è accaduto un episodio che sottolinea il degrado all’interno della stazione stessa. Una donna, infatti, ha espletat ...