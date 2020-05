Crociere | addio a 23 milioni di turisti | buco di 8 mld Unimpresa | Sarà un’ecatombe

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Con 23diin meno, che quest’anno non andranno in vacanza sulle navi, il settore crocieristico italiano corre il rischio di fare i conti con un “” da 8 miliardi di euro. È questa la previsione disecondo cui per le aziende e gli artigiani italiani specializzati nei servizi di mantenimento a bordo nave sarà un’ecatombe: si tratta di imbianchini, idraulici, saldatori, elettricisti, camerieri, cuochi, macchinisti, ingegneri, facchini, personale di bordo. Dal punto di vista geografico è Napoli, il maggior porto italiano per attracco di navi da crociera, a intravedere il peggior “” nel fatturato complessivo, tra valore diretto ed indotto, ma anche altre città come Palermo, Catania, Genova e Venezia subiranno un danno economico enorme. A farne le spese saranno anche i venditori di souvenir, gli ...

Il Denaro

