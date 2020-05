Corsport: scontro club-calciatori sugli allenamenti individuali. Vanno pagati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Corriere dello Sport mette l’accento oggi sulle stranezze delle convocazioni dei club per il ritorno agli allenamenti dei propri tesserati. Gli allenamenti sono definiti “facoltativi”, un termine su cui i calciatori hanno chiesto spiegazione all’Assocalciatori, dopo di che molti di loro hanno inviato una lettera ai rispettivi club per tutelarsi Mettendo per iscritto che si andranno ad allenare per propria volontà, ma che, così facendo, faranno gli interessi del club e che non potrà essere considerata una scelta soltanto autonoma. Nella sostanza, con quella lettera puntano a certificare che anche attraverso gli allenamenti facoltativi forniranno una prestazione, che non può essere considerata diversamente dalla normale attività di un calciatore La verità dunque, spiega il Corsport, è che i calciatori non vogliono ... Leggi su ilnapolista Corsport : è scontro tra società e calciatori per tagliare gli stipendi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Corriere dello Sport mette l’accento oggi sulle stranezze delle convocazioni deiper il ritorno aglidei propri tesserati. Glisono definiti “facoltativi”, un termine su cui ihanno chiesto spiegazione all’Asso, dopo di che molti di loro hanno inviato una lettera ai rispettiviper tutelarsi Mettendo per iscritto che si andranno ad allenare per propria volontà, ma che, così facendo, faranno gli interessi dele che non potrà essere considerata una scelta soltanto autonoma. Nella sostanza, con quella lettera puntano a certificare che anche attraverso glifacoltativi forniranno una prestazione, che non può essere considerata diversamente dalla normale attività di un calciatore La verità dunque, spiega il, è che inon vogliono ...

Ultime Notizie dalla rete : Corsport scontro Corsport: scontro club-calciatori sugli allenamenti individuali. Vanno pagati IlNapolista Prime pagine: scontro sugli allenamenti, crollo dei prezzi dei calciatori

Corsport - Vai, Germania!

Il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna titolando: "Vai, Germania!". Riparte il calcio, la Merkel fa strada anche a noi. I tedeschi ultimi a chiudere e primi a ricominciare: il 15 Bundesl ...

