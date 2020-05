Coronavirus, Arcuri: occorre accelerare sui tamponi (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – La App “Immuni” potrebbe essere pronta per la fine del mese ma occorre accelerare sui tamponi. È quanto dichiarato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, intervenuto ieri (5 maggio, ndr) in audizione alla Commissione Trasporti e telecomunicazioni alla Camera. Sui tempi per l’app, Arcuri però ha specificato che si tratta di una sua opinione, “gli interlocutori che possono sciogliervi questo dilemma sono altri”, ha puntualizzato. “Dobbiamo fare molti più tamponi, io deve mettere in condizioni le Regioni di farli”, ha specificato però Arcuri che è passato a spiegare la relazione tra test e sistema di tracciamento dei contatti: “La App funziona se il tempo di attraversamento (dall’alert al tampone, ndr) sarà accorciato e se ad essa si accompagnerà la ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Arcuri “App utilizzabile a fine mese ma servono tamponi”

