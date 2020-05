Zucchero “Sugar” Fornaciari in diretta da Venezia:«Non c’è tempo migliore per mostrare amore, come adesso» (Di martedì 5 maggio 2020) Nel corso della giornata di ieri, sabato 2 maggio, Zucchero “SUGAR” Fornaciari in una deserta PIAZZA SAN MARCO a Venezia, città molto cara all’Artista, ha eseguito per la prima volta in assoluto l’inedito “AMORE ADESSO!”, adattamento del brano “No Time For Love Like Now” di Michael Stipe e Aaron Dessner, con il testo in italiano a firma di Zucchero. Un messaggio d’amore, un invito ad una ripartenza cosciente, un augurio di speranza e positività per la ripresa del Paese: è tempo soltanto di dare amore “non è più tempo di salmi e limiti, sussurri e prediche… amore adesso, ora”. «Non c’è tempo migliore per mostrare amore, come adesso – afferma Zucchero – è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare ... Leggi su domanipress (Di martedì 5 maggio 2020) Nel corso della giornata di ieri, sabato 2 maggio,“SUGAR”in una deserta PIAZZA SAN MARCO a, città molto cara all’Artista, ha eseguito per la prima volta in assoluto l’inedito “AMORE ADESSO!”, adattamento del brano “No Time For Love Like Now” di Michael Stipe e Aaron Dessner, con il testo in italiano a firma di. Un messaggio d’amore, un invito ad una ripartenza cosciente, un augurio di speranza e positività per la ripresa del Paese: èsoltanto di dare amore “non è piùdi salmi e limiti, sussurri e prediche… amore adesso, ora”. «Non c’èperamore, come adesso – afferma– è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare ...

