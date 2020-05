Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 5 MAGGIOORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAIZONE GIUSEPPE CUTRUPI SULLA FLAMINIA ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI. PRUDENZA A CHI PERCORRE LA NETTUNENSE, SONO IN CORSO I LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, ANCHE QUI A CURA DI ASTRAL, ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO, PROSEGUONO INFATTI GLI INTERVENTI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO; POSSIBILI I RITARDI FINO A 20 MINUTI. E’ INIZIATA IERI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA covid-19 LE ...