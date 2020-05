Va a ritirare pacco di aiuti alimentari per il nipotino di 1 anno: multata per 746 euro (Di martedì 5 maggio 2020) Va a ritirare pacco di aiuti alimentari per il nipotino di un anno e riceve una multa per 746 euro. È quello che è accaduto ad una donna di Pisa, la cui disavventura viene raccontata dal quotidiano Il Tirreno attraverso le parole della protagonista: “Stavo andando a prendere il pacco alimentare per il mio nipotino. Non ero in giro a divertirmi”. Sanzionato anche il fratello della donna, che era in auto con lei. Il Tirreno prosegue:È in bilico tra la disperazione e l’arrabbiatura, Patrizia, 56 anni, un passato di lavori precari e un presente zavorrato dalla pandemia che scarica sui più deboli i maggiori effetti di esclusione economica e sociale. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 maggio 2020) Va adiper ildi une riceve una multa per 746. È quello che è accaduto ad una donna di Pisa, la cui disavventura viene raccontata dal quotidiano Il Tirreno attraverso le parole della protagonista: “Stavo andando a prendere ilalimentare per il mio. Non ero in giro a divertirmi”. Sanzionato anche il fratello della donna, che era in auto con lei. Il Tirreno prosegue:È in bilico tra la disperazione e l’arrabbiatura, Patrizia, 56 anni, un passato di lavori precari e un presente zavorrato dalla pandemia che scarica sui più deboli i maggiori effetti di esclusione economica e sociale.

