Tirare forte il guinzaglio può rappresentare un pericolo per il cane (Di martedì 5 maggio 2020) Amanti degli animali, attenzione: Tirare forte il guinzaglio del cane può rappresentare un pericolo per il vostro cane. A far luce sulla questione gli scienziati della Nottingham Trent University che in un articolo pubblicato sulla rivista Veterinary Record hanno analizzato i dati sulla forza esercitata dal cane quando scatta improvvisamente durante le passeggiate. “Se vedono uno scoiattolo o un altro obiettivo da inseguire i cani tendono a scattare velocemente, esercitando una forza fino a sei volte superiore rispetto a quella esercitata durante la camminata normale”, afferma Anne Carter della Nottingham Trent University. “Anche il guinzaglio più leggero esercita sul collo dell’animale una pressione doppia rispetto a quella che si percepisce con un laccio emostatico. La cosa migliore per i nostri amici a quattro zampe sarebbe addestrarli a ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) Amanti degli animali, attenzione:ildelpuòunper il vostro. A far luce sulla questione gli scienziati della Nottingham Trent University che in un articolo pubblicato sulla rivista Veterinary Record hanno analizzato i dati sulla forza esercitata dalquando scatta improvvisamente durante le passeggiate. “Se vedono uno scoiattolo o un altro obiettivo da inseguire i cani tendono a scattare velocemente, esercitando una forza fino a sei volte superiore rispetto a quella esercitata durante la camminata normale”, afferma Anne Carter della Nottingham Trent University. “Anche ilpiù leggero esercita sul collo dell’animale una pressione doppia rispetto a quella che si percepisce con un laccio emostatico. La cosa migliore per i nostri amici a quattro zampe sarebbe addestrarli a ...

LaStampa : “Tirare forte il guinzaglio può danneggiare il collo ai cani” @fulviocerutti - giuliatouch : RT @fulviocerutti: “Tirare forte il guinzaglio può danneggiare il collo ai cani” @lazampa @lastampa - trimpa48 : RT @LaStampa: “Tirare forte il guinzaglio può danneggiare il collo ai cani” @fulviocerutti - ioendme : RT @VujaBoskov: se calciatore non ha buona mira, non serve tirare più forte per fare gol se idea è sbagliata, non serve urlare più forte pe… - serenel14278447 : RT @LaStampa: “Tirare forte il guinzaglio può danneggiare il collo ai cani” @fulviocerutti -

Ultime Notizie dalla rete : Tirare forte “Tirare forte il guinzaglio può danneggiare il collo ai cani” La Stampa Fondi sostenibili resistono alla crisi, il modello di Banca Generali

Con la Fase 2 che entra nel vivo in Italia ed è prossima anche nel resto dell’Europa, anche il mondo del risparmio gestito prova a tirare le prime somme di un trimestre fortemente condizionato dalla p ...

Nespoli è pronto «Finalmente si torna a tirare. Ora posso battere chiunque»

«Non temo neppure Ellison, l’americano n. 1 al mondo» Le Olimpiadi nel 2021 ? Avrò un anno di frecce in più» voghera Da oggi c’è il via libera del governo perché gli atleti di interesse nazionale poss ...

Con la Fase 2 che entra nel vivo in Italia ed è prossima anche nel resto dell’Europa, anche il mondo del risparmio gestito prova a tirare le prime somme di un trimestre fortemente condizionato dalla p ...«Non temo neppure Ellison, l’americano n. 1 al mondo» Le Olimpiadi nel 2021 ? Avrò un anno di frecce in più» voghera Da oggi c’è il via libera del governo perché gli atleti di interesse nazionale poss ...