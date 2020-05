Stati Uniti | allo studio una dottrina del containment per la Cina?

Leggi su it.insideover

(Di martedì 5 maggio 2020) L’articolo “How China Sees the World” scritto dal generale Herbert Raymond McMaster, ex-consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, e pubblicato sull’ultimo numero di The Atlantic potrebbe segnare un’epoca. Al pari del famoso “The Sources of Soviet Conduct” pubblicato su Foreign Affairs da George F. Kennan (fu la base delladeldell’ra presidente Harry S. Truman), infatti, nel lungo approfondimento del generale McMaster viene dettata quella che dovrebbe essere una parte della “nuova”delper frenare l’espansionismo dellanon solo nell’area dell’Indo-Pacifico, ma in tutto il mondo. A far preoccupare glinon ci sono solamente le questioni politico-militari del mar Cinese Orientale e di quello Meridionale, ma anche e soprattutto ...