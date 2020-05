Stasera in TV 5 Maggio 2020 | cosa vedere | programmazione film | serie e programmi da

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 maggio 2020) Giorno due della Fase2: non è un titolo dadi fantascienza ma la nostra realtà, quella della lotta al Covid-19 che in Italia è entrata nella seconda modalità: non un libera tutti e non si esce liberamente, specie di sera. Ecco che per tanto la nostra serata sarà ancora basata suipresenti in televisione. Anche questa sera infatti in prime time specialmente per quanto riguarda le tv generalista l’offerta è molto variegata. Ovviamente ancora molto l’informazione: ma a parte i varisul coronavirus, nella serata di oggi 5Aprilec’è?ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 5? Qual è il piatto del prime time? Un’altra serata clou alle porte, in questo 5che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno ...