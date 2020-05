Pooh Amici per sempre/ Diretta, scaletta e ospiti: da Emma ai Modà (Replica) (Di martedì 5 maggio 2020) Pooh, Amici per sempre scaletta, ospiti e Diretta dello speciale condotto da Carlo Conti per celebrare il 50esimo anniversario della carriera del gruppo, trasmesso in Replica su Raiuno. Leggi su ilsussidiario Pooh Amici Per Sempre in tv il 5 maggio : scaletta e ospiti - da Emma i Modà (Di martedì 5 maggio 2020)perdello speciale condotto da Carlo Conti per celebrare il 50esimo anniversario della carriera del gruppo, trasmesso insu Raiuno.

Raiofficialnews : “Un meraviglioso viaggio durato 50 anni”. #Pooh – Amici per sempre, la serata evento con Carlo Conti, martedì… - Milanodascoprir : ''Pooh - amici per sempre'', la storica band si incontra su Rai1 - ilperiodo : 'Pooh- amici per sempre', la storica band si incontra su Rai1. Torna in tv lo speciale condotto da Carlo Conti per… - FortunatoZeta : RT @Raiofficialnews: “Un meraviglioso viaggio durato 50 anni”. #Pooh – Amici per sempre, la serata evento con Carlo Conti, martedì #5maggio… - marcoluci1 : RT @Raiofficialnews: “Un meraviglioso viaggio durato 50 anni”. #Pooh – Amici per sempre, la serata evento con Carlo Conti, martedì #5maggio… -