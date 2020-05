"La responsabilità per un certo numero di morti". La bomba di Luca Ricolfi: Oms, l'errore che costa una strage (Di martedì 5 maggio 2020) Non fa sconti, Luca Ricolfi. Ospite in collegamento a Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 4 maggio, il noto sociologo punta il dito. Lo fa sia contro l'Italia, per il numero di tamponi, ma anche e soprattutto contro l'Oms e i suoi errori. Senza giri di parole, Ricolfi afferma: "La maggior parte dei Paesi fa più tamponi che l'Italia, più tamponi si fanno e meno sono i morti". Dunque, nel mirino ci finisce l'Organizzazione mondiale per la Sanità, accusata in primis dagli Stati Uniti di essere troppo filo-cinese. Ma qui il tema è un altro, ossia gli errori nella gestione della comunicazione relativa alla pandemia da coronavirus: "C'è una responsabilità primaria dell'Oms, che ha determinato una politica responsabile di un certo numero di morti", conclude picchiando durissimo Luca Ricolfi. ... Leggi su liberoquotidiano L'Ats di Bergamo paga quasi 16 mila euro per scoprire se ci sono responsabilità dei medici

L'Ats di Bergamo paga quasi 16 mila euro per scoprire se Cc sono responsabilità dei medici

"Il compito è della politica". De Bortoli polverizza Conte : fuga disperata dalle sue responsabilità (Di martedì 5 maggio 2020) Non fa sconti,. Ospite in collegamento a Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 4 maggio, il noto sociologo punta il dito. Lo fa sia contro l'Italia, per ildi tamponi, ma anche e soprattutto contro l'Oms e i suoi errori. Senza giri di parole,afferma: "La maggior parte dei Paesi fa più tamponi che l'Italia, più tamponi si fanno e meno sono i". Dunque, nel mirino ci finisce l'Organizzazione mondiale per la Sanità, accusata in primis dagli Stati Uniti di essere troppo filo-cinese. Ma qui il tema è un altro, ossia gli errori nella gestione della comunicazione relativa alla pandemia da coronavirus: "C'è una; primaria dell'Oms, che ha determinato una politica responsabile di undi", conclude picchiando durissimo. ...

VincenzoDeLuca : ?? COVID-19, APPELLO AI CITTADINI: O C'È RESPONSABILITÀ O SI TORNA TUTTI A CASA Qui la mia dichiarazione??… - JangiacomoMereu : RT @VincenzoDeLuca: ?? COVID-19, APPELLO AI CITTADINI: O C'È RESPONSABILITÀ O SI TORNA TUTTI A CASA Qui la mia dichiarazione?? - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Ex FIGC Fabbricini: 'Spadafora? Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, il calcio è un'industri… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Ex FIGC Fabbricini: 'Spadafora? Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, il calcio è un'industri… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Ex FIGC Fabbricini: 'Spadafora? Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, il calcio è un'industri… -

Ultime Notizie dalla rete : responsabilità per Al via la fase 2 nel segno della responsabilità: tutte le misure in vigore in Liguria Primocanale Coronaviruis, a Perugia segnalati assembramenti nei parchi

PERUGIA - Guerra agli assembramenti. La Fase 2 sotto il profilo dei controlli messi in atto dalle forze dell’ordine è partita con questo netto e deciso indirizzo. Il discorso è semplice: con la fine ...

Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino del 4 maggio: "Continuano a calare i casi attivi"

Calano i casi attivi, anche se si registrano 24 morti. "Un dato tra i più bassi" commenta il commissario ad Acta Sergio Venturi, che oggi ha illustrato la situazione sull'epidemia di coronavirus in re ...

PERUGIA - Guerra agli assembramenti. La Fase 2 sotto il profilo dei controlli messi in atto dalle forze dell’ordine è partita con questo netto e deciso indirizzo. Il discorso è semplice: con la fine ...Calano i casi attivi, anche se si registrano 24 morti. "Un dato tra i più bassi" commenta il commissario ad Acta Sergio Venturi, che oggi ha illustrato la situazione sull'epidemia di coronavirus in re ...