La potenza di PS5 ed Xbox Series X a confronto con le precedenti console grazie ad una

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 maggio 2020) PlayStation 5 edX quanto sono potenti se paragonate alle? Un sito web ha creato una pratica tabella che mostra l'evoluzione delle piattaforme, da Nintendo 64 ai giorni nostri.Entrambe lesono state comparate con quelle passate analizzando ormai i famosissimi Teraflop: i FLOPS, in informatica, indicano il numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo dalla CPU e vengono utilizzati come misura generale delle prestazioni di un'unità di elaborazione. Le operazioni in virgola mobile sono necessarie quando si ha a che fare con un software che utilizza una vasta gamma di numeri. Il software archivia numeri esponenzialmente grandi o piccoli in una dimensione codificata prevedibile a 64 bit.La conversione di queste istruzioni a 64 bit in numeri non elaborati richiededi elaborazione. I processori possono essere misurati in ...