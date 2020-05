Intel ha comprato l’app per i trasporti pubblici Moovit per 900 milioni di dollari (Di martedì 5 maggio 2020) Intel, una delle più importanti aziende produttrici di microprocessori al mondo, ha acquistato per 900 milioni di dollari (circa 800 milioni di euro) Moovit, la società israeliana dell’omonima app che fornisce indicazioni in tempo reale riguardo ai mezzi di trasporto Leggi su ilpost (Di martedì 5 maggio 2020), una delle più importanti aziende produttrici di microprocessori al mondo, ha acquistato per 900di(circa 800di euro), la società israeliana dell’omonima app che fornisce indicazioni in tempo reale riguardo ai mezzi di trasporto

Agenzia_Italia : #Intel ha comprato #Moovit per 900 milioni di dollari - Notiziedi_it : Intel ha comprato Moovit per 900 milioni di dollari - Pino__Merola : Intel ha comprato Moovit per 900 milioni di dollari - Stefano32847521 : RT @Stefano32847521: Intel ha comprato Moovit per 900 milioni di dollari ?@annamasera? E l’Italia sta a guardare. ?? - agostinomel : RT @Agenzia_Italia: #Intel ha comprato #Moovit per 900 milioni di dollari -