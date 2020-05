Il dg del Sassuolo | «Giocare al Sud? L’idea mi piace | tanto a porte chiuse uno stadio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 maggio 2020) Il direttore generale del, Giovanni Carnevali, è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24. Ha raccontato come si sta allenando la squadra, tra le prime a riprendere, ieri. «Si allenano sei giocatori alla volta, con un solo preparatore atletico e un medico. Il tutto con il massimo isolamento e le massime precauzioni. I giocatori arrivano ogni 15 minuti, si portano l’acqua e si lavano a casa». Sull’ipotesi diin stadi situati al, nelle regioni con meno contagi: «in pochi stadi in aree con pochi contagi? A mecome idea,unovale l’altro. Bisogna cercare di limitare distanze e contatti». Carnevali ha parlato anche della disponibilità dei calciatori delad andare in ritiro. «E’ talmente tanta la voglia di riprendere che c’è massima ...