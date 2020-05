Fase 2 | il monito di Rezza | «Serve cautela | un altro lockdown sarebbe devastante»

(Di martedì 5 maggio 2020) «È troppo presto per dire com'è andata», avverte Giovanni, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità: in...

«È troppo presto per dire com'è andata», avverte Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità: in coincidenza con l'avvio della Fase 2, l'epidemio ...Anche nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19, così come nella Fase 1, l’obiettivo principale del Gruppo FS Italiane è tutelare la salute delle persone, garantendo la distanza di sicurezza e l’ ...