Cristina Quaranta racconta perchè è stata allontanata dalla tv (Di martedì 5 maggio 2020) L’ex showgirl Cristina Quaranta è stata una star della tv con una lunghissima carriera, ha cambiato vita e oggi gestisce un negozio di tendaggi. Cristina Quaranta ha detto addio al mondo dello spettacolo in un’intervista per Dagospia ha detto: “Le persone senza peli sulla lingua come me sono scomode e non volendo cambiare il mio carattere sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così”, dopo aver fatto parte delle ragazze di “Non è la Rai”, ed essere stata sul bancone di “Striscia la notizia” e partecipato ad altre trasmissioni come l’Isola dei Famosi e Guida al campionato, A dare la spinta decisiva la nascita di sua figlia: “È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è ... Leggi su musicaetesti.myblog Cristina Quaranta - l’ex di Non è la Rai e L’Isola dei Famosi : “Le persone come me sono scomode - sono stata fatta fuori”

