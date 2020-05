"Cosa può succedere adesso". Le previsioni (al buio) dei virologi (Di martedì 5 maggio 2020) Alessandro Ferro Sembra di essere in ambiente sportivo, calcistico, dove difficilmente c'è uniformità di giudizio. Accade anche ai virologi, che la pensano in maniera (quasi) diametralmente opposta: tra visioni ottimistiche e preoccupanti, ecco tutti gli scenari di cui abbiamo sentito parlare fino ad oggi La confusione regna sovrana: ogni virologo dice la sua, non esiste uniformità. C'è chi pensa che il virus possa far ancora molti danni e chi lo dà per spacciato, chi pensa che l'epidemia stia già passando e chi no. La visione degli scenari è diversa a seconda della persona con cui si parla, e la "carrellata" di cui andremo a parlare lo dimostra. "Il virus ha perso forza" "Sicuramente ha perso velocità di trasmissione" afferma Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive presso l' ospedale San Martino ... Leggi su ilgiornale Antonio Socci - la frase di Ratzinger che spiega "cosa può vincere la forza dell'anticristo"

Cartabia : "Ipotesi limitazione dei diritti". Ecco che cosa può succedere

Chissà cosa direbbe chi fece l'Italia intera del fatto che non si può passare da una Regione all'altra? (Di martedì 5 maggio 2020) Alessandro Ferro Sembra di essere in ambiente sportivo, calcistico, dove difficilmente c'è uniformità di giudizio. Accade anche ai, che la pensano in maniera (quasi) diametralmente opposta: tra visioni ottimistiche e preoccupanti, ecco tutti gli scenari di cui abbiamo sentito parlare fino ad oggi La confusione regna sovrana: ogni virologo dice la sua, non esiste uniformità. C'è chi pensa che il virus possa far ancora molti danni e chi lo dà per spacciato, chi pensa che l'epidemia stia già passando e chi no. La visione degli scenari è diversa a seconda della persona con cui si parla, e la "carrellata" di cui andremo a parlare lo dimostra. "Il virus ha perso forza" "Sicuramente ha perso velocità di trasmissione" afferma Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive presso l' ospedale San Martino ...

liviovarriale : Mai come mai, questo libro serve a comprendere perchè siamo così lenti e di cosa c'è bisogno per ripartire. La mia… - gcfko_o : Come e quando hai deciso di voler studiare coreano? Eri spaventata di fare questa cosa “da sola”? Adesso a che pu…… - TuttoRegia : #SerieC, hai pensato al coefficiente di ponderazione? Nel mare delle ipotesi sulla conclusione della stagione, la… - Italia_Notizie : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no. Dubbio per le passeggiate - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: il #GOVERNO #CONTE chiarisce TUTTI i #DUBBI sulla #FASE 2. Ecco cosa si può #FARE e cosa è invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Fase 2 in Lombardia: ecco che cosa (non) si può fare ilGiornale.it Rieti, coronavirus, l'operatrice socio sanitaria Alessandra Lomuscio in Trentino: «Nessun contagio nella rsa, solitudine e sicurezza»

RIETI - In tutta Italia sono state le Rsa le strutture maggiormente colpite dal coronavirus. A raccontarci una piccola fetta di quello che accade in Italia è l’Oss reatina Alessandra Lomuscio, diretta ...

News Serie TV

La singolare comedy sci-fi creata da Greg Daniels è su Amazon Prime Video. Upload ha debuttato in streaming solo lo scorso 1° maggio su Amazon Prime Video ma, a giudicare dall'ottima accoglienza riser ...

RIETI - In tutta Italia sono state le Rsa le strutture maggiormente colpite dal coronavirus. A raccontarci una piccola fetta di quello che accade in Italia è l’Oss reatina Alessandra Lomuscio, diretta ...La singolare comedy sci-fi creata da Greg Daniels è su Amazon Prime Video. Upload ha debuttato in streaming solo lo scorso 1° maggio su Amazon Prime Video ma, a giudicare dall'ottima accoglienza riser ...