rubio_chef : Dare da magna’ e da beve ai disperati è vietato mentre invece annassene in processione coi carri allegorici de Gesù… - veneziaunica : RT @comunevenezia: ?? #ParchiPubblici #Coronavirus ?? Sono riaperti tutti i parchi cittadini grazie alla collaborazione di centinaia di vol… - StraNotizie : Coronavirus, centinaia di selfie in mascherina per #datecivoce. 'Ora una legge sulla parità di genere'… - cronaca_news : Coronavirus, centinaia di selfie in mascherina per #datecivoce. 'Ora una legge sulla parità di genere'… - avvocatospussa : RT @RadioSavana: Livorno, centinaia di imprenditori e cittadini (incazzati non poco) protestano contro #Conte. Ci sono stati attimi di tens… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus centinaia Coronavirus, centinaia di selfie in mascherina per #datecivoce. "Ora una legge sulla parità di genere" la Repubblica Coronavirus, probabile ondata di morti con aumento mobilità in Italia

Secondo uno studio inglese l'aumento della mobilità in Italia potrebbe provocare un'ondata di morti da coronavirus superiore a quella dei mesi scorsi. Una ricerca effettuata dall’Imperial College di L ...

Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: "Epidemie passano, ora prevenire la seconda ondata"

ROMA - La Fase 2 dell'emergenza coronavirus è appena iniziata, ma gli scienziati tengono sempre il piede sul freno. E non sembrano avere tutti i torti. "Tutte le epidemie arrivano e passano", commenta ...

Secondo uno studio inglese l'aumento della mobilità in Italia potrebbe provocare un'ondata di morti da coronavirus superiore a quella dei mesi scorsi. Una ricerca effettuata dall’Imperial College di L ...ROMA - La Fase 2 dell'emergenza coronavirus è appena iniziata, ma gli scienziati tengono sempre il piede sul freno. E non sembrano avere tutti i torti. "Tutte le epidemie arrivano e passano", commenta ...