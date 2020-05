Brescia, la rabbia di Cellino:”Questo calcio non mi appartiene più, siamo tornati ai tempi della Gea” (Di martedì 5 maggio 2020) Duro attacco di Cellino presidente del Brescia che non si riconosce più nel calcio odierno... L'articolo Brescia, la rabbia di Cellino:”Questo calcio non mi appartiene più, siamo tornati ai tempi della Gea” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri Brescia - Diego Lopez : «Per la salvezza serve un’altra rabbia» (Di martedì 5 maggio 2020) Duro attacco dipresidente delche non si riconosce più nelodierno... L'articolo, ladi:”Questonon mipiù,ai tempi della Gea” proviene da ForzAzzurri.net.

MaurizioCulicc1 : RT @mariellarosati: @giorgio_gori @matteorenzi I morti di Bergamo e Brescia sono in maggioranza coloro che ricostruirono questo paese dopo… - Beatric09656317 : RT @mariellarosati: @giorgio_gori @matteorenzi I morti di Bergamo e Brescia sono in maggioranza coloro che ricostruirono questo paese dopo… - GiovannaBarresi : RT @mariellarosati: @giorgio_gori @matteorenzi I morti di Bergamo e Brescia sono in maggioranza coloro che ricostruirono questo paese dopo… - RobertoSignore7 : RT @mariellarosati: @giorgio_gori @matteorenzi I morti di Bergamo e Brescia sono in maggioranza coloro che ricostruirono questo paese dopo… - umbertoliuzzo : RT @mariellarosati: @giorgio_gori @matteorenzi I morti di Bergamo e Brescia sono in maggioranza coloro che ricostruirono questo paese dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia rabbia La pozione del drago della rabbia Giornale di Brescia Strage della Love Parade, la mamma della vittima italiana: "Giulia morta per la seconda volta"

BRESCIA - "Oggi Giulia muore per la seconda volta. E come lei gli altri venti ragazzi". Nel primo giorno della fase2, dieci anni dopo la strage di Duisburg, c'è una madre che non ha più lacrime da ver ...

Di Battista: “Renzi lobbista di se stesso. E’ invidioso e detesta Conte”

“Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po’ di visibilità. Io no. Conosco il soggetto e conosco i suoi reali obiettivi che nul ...

BRESCIA - "Oggi Giulia muore per la seconda volta. E come lei gli altri venti ragazzi". Nel primo giorno della fase2, dieci anni dopo la strage di Duisburg, c'è una madre che non ha più lacrime da ver ...“Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po’ di visibilità. Io no. Conosco il soggetto e conosco i suoi reali obiettivi che nul ...