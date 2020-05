Avanti un altro, Laura Cremaschi gaffe: il commento di Paola Di Benedetto (Di martedì 5 maggio 2020) Avanti un altro, Laura Cremaschi (Regina del Web) commette una gaffe sui social Com’è ovvio che sia, dato lo stop della maggior parte delle trasmissioni televisive di intrattenimento, molti personaggi dello spettacolo si sono momentaneamente concentrati sul web. E quest’ultimo, anche se è il regno di Laura Cremaschi secondo l’appellativo che la contraddistingue ad Avanti un altro, è pur sempre un luogo pieno di insidie. La Regina del Web era in diretta su Instagram con la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto, quando ha deciso di leggere un messaggio che le era sembrato importante dalla chat: Mio zio ha perso il lavoro a causa del coronavirus, potresti salutarlo? Si chiama Thomas Turbato. La bella Laura non ci pensa due volte: “Salutiamo Thomas Turbato”, non accorgendosi del tranello che le ... Leggi su lanostratv Sara Croce - scolatura esagerata per la Bonas di Avanti un altro

Vieni da Me - Uomini e donne - l'Eredità e Avanti un Altro/ Al via la Fase 2 della tv

"Avanti un altro!" - Paolo Bonolis : rivelazione hot di Miss Claudia (Di martedì 5 maggio 2020)un(Regina del Web) commette unasui social Com’è ovvio che sia, dato lo stop della maggior parte delle trasmissioni televisive di intrattenimento, molti personaggi dello spettacolo si sono momentaneamente concentrati sul web. E quest’ultimo, anche se è il regno disecondo l’appellativo che la contraddistingue adun, è pur sempre un luogo pieno di insidie. La Regina del Web era in diretta su Instagram con la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello VipDi, quando ha deciso di leggere un messaggio che le era sembrato importante dalla chat: Mio zio ha perso il lavoro a causa del coronavirus, potresti salutarlo? Si chiama Thomas Turbato. La bellanon ci pensa due volte: “Salutiamo Thomas Turbato”, non accorgendosi del tranello che le ...

matteosalvinimi : Altro che 'bazooka'! Non hanno ricevuto né aiuti, né certezze, mutui e affitti vanno avanti, così come cartelle esa… - matteosalvinimi : #Salvini: Le aziende che chiuderanno e porteranno libri in tribunale, se andiamo avanti così, poi rischiano di esse… - findingunsenso : @noncercatemi1 a me ricorda il ragazzo di avanti un altro che fa tipo da 'bonus' rido - MLconsulting2 : Un applauso all’arte di Shawn Coss, Siamo sopraffatti dall’insicurezza, ansia, rabbia e molto altro. Anche io mi se… - sono_selvatica : RT @sono_selvatica: Buondì my friends, continuiamo così, avanti tutta!! ?????? Non credo sia il caso di aggiungere altro, a parte accomodatevi… -