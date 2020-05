Assassin's Creed: Valhalla - anteprima (Di martedì 5 maggio 2020) Ubisoft sa bene come immaginate i Vichinghi: la loro reputazione è quella di sanguinari invasori interessati all'Inghilterra solo per razziarne le ricchezze. Il reveal trailer di Assassin's Creed: Valhalla, dunque, affronta direttamente l'argomento e ci immerge nella versione della storia immaginata dagli sviluppatori.Nel video, infatti, si possono vedere i Vichinghi passare del tempo con le loro famiglie a casa loro, in Norvegia, la terra che farà da sfondo alle prime battute di Valhalla. Dal trailer, inoltre, possiamo avere un'idea della situazione politica in Inghilterra, l'ambientazione predominante di questa nuova iterazione del brand di Ubisoft.In sede di reveal, ovviamente, Assassin's Creed: Valhalla si è limitato a mostrarsi brevemente dando la possibilità ai giocatori di dare una prima occhiata ai Vichinghi, ai Sassoni e agli altri gruppi etnici ... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla ha una data di uscita? Un leak molto credibile

Assassin's Creed Valhalla in nuovi dettagli su navi - esplorazione e raid

Assassin’s Creed Valhalla : Nuovi dettagli su navi - razzie e romance (Di martedì 5 maggio 2020) Ubisoft sa bene come immaginate i Vichinghi: la loro reputazione è quella di sanguinari invasori interessati all'Inghilterra solo per razziarne le ricchezze. Il reveal trailer di's, dunque, affronta direttamente l'argomento e ci immerge nella versione della storia immaginata dagli sviluppatori.Nel video, infatti, si possono vedere i Vichinghi passare del tempo con le loro famiglie a casa loro, in Norvegia, la terra che farà da sfondo alle prime battute di. Dal trailer, inoltre, possiamo avere un'idea della situazione politica in Inghilterra, l'ambientazione predominante di questa nuova iterazione del brand di Ubisoft.In sede di reveal, ovviamente,'ssi è limitato a mostrarsi brevemente dando la possibilità ai giocatori di dare una prima occhiata ai Vichinghi, ai Sassoni e agli altri gruppi etnici ...

AssassinsITA : Oggi ti aspettiamo per guardare l'Anteprima Mondiale del trailer di Assassin’s Creed Valhalla! ?? Trailer in Antepr… - AssassinsITA : Segui lo streaming per scoprire l'ambientazione del prossimo Assassin's Creed mentre Bosslogic crea un'opera d'arte… - Eurogamer_it : Ubisoft risponde alla domande sul nuovo protagonista e i Vichinghi nell'anteprima di Assassin's Creed: Valhalla! - Nextplayer_it : Assassin's Creed Valhalla: confermata la presenza di monumenti storici visitabili - Asgard_Hydra : Assassin's Creed Valhalla, leak per la data di uscita? Spunta un avvistamento! -