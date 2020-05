Alchimista, chi è il corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne (Di martedì 5 maggio 2020) Lunedì 4 maggio Uomini e Donne è tornato alla sua formula originale con protagonisti in studio, sfilate e i soliti colpi di scena. Una partenza col botto dopo due settimane di transizione in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno portato avanti delle conoscenze attraverso delle chat. Un nuovo modo di intendere il corteggiamento culminato poi con l’arrivo in studio dei misteriosi spasimanti. Prima è stato il turno di Sirius entrato per Gemma, poi di Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate. La tronista, infatti, ha scelto di conoscere dal vivo lo spasimante che attraverso le parole è riuscita a conquistarla, guadagnandosi così l’opportunità di arrivare in studio per palserasi dopo giorni di sole parole. Ma chi è Alchimista? Proviamo a scoprirlo. Alchimista, chi è il corteggiatore che Giovanna reputa un ... Leggi su italiasera Uomini e donne - anticipazioni oggi : Giovanna conosce l’Alchimista

