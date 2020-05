Zero contagi nel salernitano, a breve tamponi al San Francesco (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche la giornata di ieri, 3 maggio, ha registrato Zero contagi da coronavirus su tutto il territorio provinciale. Una buona notizia che arriva all’inizio della “fase 2” dell’emergenza sanitaria nazionale da covid-19. Intanto però, proprio nel territorio salernitano, in molti comuni della provincia sono in atto screening di massa effettuati dall’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno e rivolti alle categorie professionali più esposte al contagio da covid-19, come gli operatori sanitari, i commercianti, i camionisti, gli amministratori comunali, i dipendenti comunali, gli imprenditori del settore alimentare e i camionisti. Screening che nei prossimi giorni si terrà anche presso l’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra dove grazie all’impegno della ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - oggi terza regione con zero contagi

Coronavirus - in Umbria zero contagi

Coronavirus : ancora ottime notizie dall’Umbria - oggi zero contagi sul totale dei tamponi (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche la giornata di ieri, 3 maggio, ha registratoda coronavirus su tutto il territorio provinciale. Una buona notizia che arriva all’inizio della “fase 2” dell’emergenza sanitaria nazionale da covid-19. Intanto però, proprio nel territorio, in molti comuni della provincia sono in atto screening di massa effettuati dall’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno e rivolti alle categorie professionali più esposte alo da covid-19, come gli operatori sanitari, i commercianti, i camionisti, gli amministratori comunali, i dipendenti comunali, gli imprenditori del settore alimentare e i camionisti. Screening che nei prossimi giorni si terrà anche presso l’ospedale Sand’Assisi di Oliveto Citra dove grazie all’impegno della ...

SkyTG24 : Coronavirus, in Calabria zero contagi per la prima volta - Corriere : In Lombardia 47 morti in 24 ore. Contagi in calo a Milano - myrtamerlino : L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Um… - BaccalaroSimone : RT @GeopoliticalCen: L’Emilia Romagna scavalca il governo e autorizza gli allenamenti dello sport di squadra (il governo si adegua), la Cal… - Superlep_2 : RT @GeopoliticalCen: L’Emilia Romagna scavalca il governo e autorizza gli allenamenti dello sport di squadra (il governo si adegua), la Cal… -