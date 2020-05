Una scintilla nella notte del tempo circolare (Di lunedì 4 maggio 2020) Con Mortali e Immortali di Stefano Duranti Poccetti (Transeuropa, pp. 56, euro 15) si assiste alla fusione di stile lirico e prosa: esempio unico, denso e puntuale, di ibridismo tra le due forme espressive. Eros e Thanatos, in queste prose liriche, si compenetrano senza soluzione di continuità e acquistano senso esperienziale solo in virtù di tale connubio – diremmo “vincolo sacrale” –, mai in forma di dipolo e men che meno di dualismo. V’è in Duranti un fresco getto di … Continua L'articolo Una scintilla nella notte del tempo circolare proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Benevento - riapre il Cimitero ma Mastella invita alla prudenza : “Basta una scintilla… “

Benevento - riapre il Cimitero ma Mastella invita alla prudenza : "Basta una scintilla… "

V’è in Duranti un fresco getto di intuizioni originali e veraci che mettono sotto la lente di un sensitivo sguardo poetico l’esistenza – quella che sopravvive al suo possibile esaurirsi e quella che ...

Tori Amos: «Quando la democrazia è in pericolo, gli artisti devono reagire»

Gli artisti hanno la responsabilità di fare qualcosa quando la democrazia è in pericolo? È la domanda che Tori Amos si pone in un’intervista col New Yorker pubblicata in occasione dell’uscita il 5 mag ...

