Tangenziale, 20 giorni di cantiere su ponte Tor di Quinto (Di lunedì 4 maggio 2020) Dal 4 maggio, in Via del Foro Italico (Tangenziale), è previsto l’avvio dei lavori di manutenzione (sostituzione dei giunti e rifacimento dell’impermeabilizzazione) sul ponte di Tor di Quinto. Il cantiere si svolgerà in due fasi: La prima, dal 4 al 24 maggio, interesserà la carreggiata direzione Salaria, che sarà chiusa nel tratto da Viale Tor di Quinto-ponte Milvio fino all’altezza di Via dei Campi Sportivi. Il traffico sarà deviato sulla carreggiata opposta, quella verso lo stadio, che nel tratto tra Campi Sportivi e la galleria Fleming diventerà a doppio senso di circolazione, con limite massimo di velocità di 30 Km/h. Nella seconda fase, verrà interdetta al transito veicolare la carreggiata in direzione stadio Olimpico. Tangenziale, 20 giorni di cantiere su ponte Tor di Quinto su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 maggio 2020) Dal 4 maggio, in Via del Foro Italico (), è previsto l’avvio dei lavori di manutenzione (sostituzione dei giunti e rifacimento dell’impermeabilizzazione) suldi Tor di. Ilsi svolgerà in due fasi: La prima, dal 4 al 24 maggio, interesserà la carreggiata direzione Salaria, che sarà chiusa nel tratto da Viale Tor diMilvio fino all’altezza di Via dei Campi Sportivi. Il traffico sarà deviato sulla carreggiata opposta, quella verso lo stadio, che nel tratto tra Campi Sportivi e la galleria Fleming diventerà a doppio senso di circolazione, con limite massimo di velocità di 30 Km/h. Nella seconda fase, verrà interdetta al transito veicolare la carreggiata in direzione stadio Olimpico., 20disuTor disu Il Corriere ...

