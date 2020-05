Stranger Things 4: secondo Joe Keery la stagione sarà "spaventosa" (Di lunedì 4 maggio 2020) Joe Keery, che in Stranger Things interpreta il cotonato Steve Harrington, ci anticipa che la nuova stagione sarà ancora più spaventosa delle precedenti. secondo Joe Keery, Stranger Things 4 sarà ancora più spaventosa delle precedenti stagioni. Con il blocco di produzione e riprese causato dal coronavirus, anche Stranger Things ha chiuso i battenti, momentaneamente, lasciando i fan alle prese con un'attesa che si fa di mese in mese sempre più lunga. Stando alle recenti dichiarazioni dell'attore, lo show non deluderà le già gigantesche aspettative del pubblico. Originariamente, la serie cult di Netflix e dei fratelli Duffer avrebbe dovuto concludere le riprese tra gennaio e agosto 2020, ma l'esplosione della pandemia ha costretto la serie a interrompere i lavori a metà marzo. Si parla ... Leggi su movieplayer Stranger Things 4 : svelati i 251 film che hanno influenzato la nuova stagione

