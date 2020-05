Secondigliano | venerdì l’ultimo saluto a Lino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Si celebrerà questo venerdì, 8 maggio, il funerale dell’Agente Pasquale Apicella. Scomparso lo scorso 26 aprile, all’età di 37 anni, durante un inseguimento per sventare una rapina. I funerali si celebreranno nella chiesa cristiana evangelica, in via scippa nel quartiere. A darne la notizia, via social, è il papà di, Gennaro Apicella. “A quanti ci sono vicini – racconta il padre – nonostante le distanze, partecipando al nostro dolore. I funerali di APICELLA PASQUALE si terranno venerdì 8 maggio h.11:00 nella chiesa cristiana evangelica, in via scippa. Sarà possibile seguire diretta FB suMinistero cristianooppure su polizia di stato. Dio vi benedica”. L'articolo, venerdì ...