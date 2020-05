Sandro Mazzola: “Oggi uscirò sul balcone con la maglia granata” (Di lunedì 4 maggio 2020) Sandro Mazzola, figlio di Valentino, ricorda il Grande Torino, a 71 anni di distanza dalla Tragedia di Superga: “Un’emozione intima” Con grande commozione, Sandro Mazzola ricorda il Grande Torino. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore dell’Inter ha ricorda il padre Valentino, che perse la vita nel tragico incidente a Superga. “Il 4 maggio per me è un’emozione intima. Oggi indosserò la maglia granata. Rispetteremo le regole dettate dall’emergenza Coronavirus e alle 17 uscirò anche io sul balcone di casa: mio nipote Valentino mi darà la sua 10. In fondo per me è sempre stato così il 4 maggio: un raccoglimento intimo, un’emozione intensa da non condividere se non in famiglia. Ecco perché nella mia vita ho evitato con cura di salire a Superga proprio nel giorno della ... Leggi su zon Sandro Mazzola : «I calciatori diano il 5% del loro stipendio agli ospedali e alla ricerca»

