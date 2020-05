Salerno | riapre il Parco del Mercatello ed è subito corsa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Già in tanti da questa mattina hanno colto al volo l’occasione di poter ritornare a correre neldel, riaperto al pubblico. Da sempre ilurbano, fin dalla sua apertura è stato il principale campo e punto di ritrovo per i runners. Costretti a limitarsi all’anello che lo circonda oggi all’apertura, mentre i servizi comunali provvedevano al taglio dell’erba ed il bar situato interno avviava le procedure di sanificazione, i salernitani non hanno perso tempo e sono stati numerosi a ritornare a frequentare ildell’, l’area verde più grande situata nella zona orientale della città. Dalle 6 alle 8,30 la Regione ha dato il via libera allasenza mascherina. L'articoloildeled è...